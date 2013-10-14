Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

Удар по целям наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по скоплению личного состава и военной технике украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по целям наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли ВМФ нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море.

Видео: Минобороны России