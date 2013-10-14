Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по скоплению личного состава и военной технике украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по целям наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее в Минобороны сообщили, что корабли ВМФ нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море.
Видео: Минобороны России
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