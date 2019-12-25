Сведения о пострадавших не поступали.

В Приморском крае рухнуло фанерное здание при входе в парк. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. По информации от экстренного ведомства, инцидент зафиксирован местными жителями при входе в парк в Лесозаводске. На данный момент информации о пострадавших нет. В социальных сетях распространились снимки с места событий. На кадрах заметно, что упавшая конструкция придавила под собой три автомобиля.

Это фанерное строение, отвечающее за декор при входе в парк. Строение бесхозное, было в полуразвалившемся состоянии. Пострадавших нет, помощи спасателей не требуется. источник "РИА Новостей"

В экстренной служба уточнили, что владелец здания не появлялся на территории около десяти лет, поэтому постройка пришла в упадок.

В приморской школе обрушилась стена.

Фото: vseobovsem_lesozavodsk