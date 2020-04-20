В Приморье задержали россиянку, пытавшуюся тайно ввезти 5,7 миллиона рублей

Туристка привезла крупную денежную сумму из Китая.

Российскую гражданку, которая пыталась тайно ввезти в страну с территории Китая 5,7 миллионов рублей и сто американских долларов, спрятав их под одеждой, задержали таможенники в пункте пропуска "Пограничный", расположенный в Приморском крае. В настоящее время ведется уголовное дело по статье за контрабанду денежных средств (по части 1 статьи 200 УК РФ). Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы Уссурийской таможни. Специалисты указали, что наличные деньги были упакованы в черные пакеты и размещены в области живота женщины под ее верхней одеждой.

Таким образом, россиянка пыталась незаконно провезти через границу денежные средства на общую сумму, эквивалентную 59 083 долларам 7 центам США, что является крупным размером. Женщина знала о необходимости декларирования в письменном виде... намеревалась провезти деньги в Россию, нарушая требования законодательства. сообщение таможни

В Шереметьево пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя в Китай.

Фото и видео: ФТС России