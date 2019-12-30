В России заканчиваются места на полигонах для захоронения бытовых отходов.

В Приморье только 8% мусора идёт на переработку. Регион намерен привлечь инвесторов для решения проблемы избытка ТК. Предпринимателей надеются привлечь к строительству мощностей для переработки бытовых отходов Сейчас объемы мусора по стране увеличивается настолько быстро, что через 6 лет в РФ закончатся полигоны. В ближайшее время ожидается исчерпание ресурсов по захоронению мусора в нескольких региона. В зоне риска - Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотская АО, Мордовия, Ленобласть и Московская область.

К примеру, в Приморье только 8% мусора идёт на переработку. Регион намерен привлечь инвесторов для решения проблемы избытка ТКО. В регионе ситуация не такая проблемная, как в некоторых других местах по стране. По данным Елены Пархоменко, в крае наблюдается 13 полигонов. Сейчас чиновники рассматривают возможность расширения объемов утилизации. Об этом спикер рассказала "РИА Новостям". Рассматривается вопрос создания в регионе сжигающего завода по новым технологиям. Он позволит вырабатывать тепло и свет при помощи переработки отходов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петергофе прошел митинг против мусороперерабатывающего завода.