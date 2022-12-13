В Приморье сотрудникам крупных предприятий намерены выделить порядка 1 тыс. квартир

Олег Кожемяко оценил ситуацию с обеспечением квартирами рабочих на местных предприятиях.

В Приморском крае администрация намерена выделить более одной тысячи квартир работникам бюджетной сферы и сотрудникам крупных предприятий, в том числе тех, которые выполняют государственный оборонный заказ. Соответствующей информацией с главой государства Владимиром Путиным на рабочей встрече поделился губернатор Олег Кожемяко. Лидер страны спросил у главы региона о том, как в настоящее время развивается завод "Звезда". Речь идет о ведущем предприятии по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев.

Мы строим полным ходом арендное жилье... Мы передали 740 квартир заводу "Звезда". То есть эта программа очень востребована. Мы уже 1 тыс. квартир заселили, в этом году - еще 1,1 тыс. квартир. Олег Кожемяко, глава Приморья

Губернатор Приморского края напомнил политику о том, что в регионе ведется строительство четырех газовозов, двух "Афрамаксов", судов ледового снабжения.

Глава Приморья попросил выделить региону дополнительные инвестиции на инфраструктуру.

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