Глава Приморья попросил выделить региону дополнительные инвестиции на инфраструктуру

Олег Кожемяко рассказал о ситуации с развитием инфраструктуры в портах и на госгранице.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным попросил главу государства выделить региону дополнительные денежные средства из федерального бюджета на развитие инфраструктуры, чтобы дать территориям "импульс". Речь идет и о льготных кредитах.

Инфраструктура во многом построена в советское время и требует просто обновления. По большому счету, необходим вот такой же импульс, который вы дали во время подготовки к саммиту АТЭС. Мы видим, как динамично развиваются наши соседи, поэтому Приморью нужно второе дыхание. Олег Кожемяко, глава Приморья

Чиновник объяснил лидеру России, что деньги можно вложить в развитие Хасанского района на юге региона, где располагается несколько крупных морских портов, а также в государственные границы с Китаем и Северной Кореей. По мнению Олега Кожемяко, там фиксируется очень слабая транспортная и железнодорожная инфраструктура, такая же энергетика, а существующие пограничные переходы требуют от властей "внимания". Глава Приморья добавит, что в регионах Дальнего Востока на КПП регулярно образовываются очереди из большегрузных машин, которые ждут своей очереди по пересечении границы. При этом на территории отсутствуют оборудованные стоянки.

"РИА Новости": глава Приморья отбыл в Китай на регулярном авиарейсе.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live