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В Приморье пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции

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По данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение осуществляли фиктивную регистрацию иностранцев.

В Приморье пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В совершении противоправной деятельности подозреваются генеральный директор и трое сотрудников коммерческой организации. По данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение осуществляли фиктивную регистрацию иностранцев и оформляли для них патент на работу. Это давало мигрантам право пребывать на территории РФ на срок свыше 90 суток.

Также злоумышленники оказывали услуги по выдаче сертификатов о владении русским языком, знании истории РФ и основ ее законодательства без фактической сдачи экзаменов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл задержали работницу салона связи, незаконно перевыпускавшую сим-карты.

Видео: УМВД по Приморскому краю

Теги: незаконная миграция, полиция, приморье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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