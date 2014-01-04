По данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение осуществляли фиктивную регистрацию иностранцев.

В Приморье пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В совершении противоправной деятельности подозреваются генеральный директор и трое сотрудников коммерческой организации. По данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение осуществляли фиктивную регистрацию иностранцев и оформляли для них патент на работу. Это давало мигрантам право пребывать на территории РФ на срок свыше 90 суток.

Также злоумышленники оказывали услуги по выдаче сертификатов о владении русским языком, знании истории РФ и основ ее законодательства без фактической сдачи экзаменов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл задержали работницу салона связи, незаконно перевыпускавшую сим-карты.

Видео: УМВД по Приморскому краю