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В Приморье на свалке нашли человеческие останки
Сегодня, 14:15
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В Приморье на свалке нашли человеческие останки

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В Фокино мужчина расчленил сожительницу.

В Приморье на свалке нашли человеческие останки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о ноге и голове, которые находились на территории города Фокино. Части тела обнаружил 53-летний местный житель на улице Усатого. Сейчас на месте инцидента находятся кинологи, следователи и правоохранительные органы. Служебная собака (немецкая овчарка) смогла взять след и вывела полицейских к остальным станкам.

Установлено, что останки принадлежат 64-летней жительнице города Фокино, почетному работнику образования.

пресс-служба МВД по региону

В настоящее время оперативники задержали 52-летнего сожителя погибшей. Из квартиры мужчины изъято предполагаемое орудие убийства. В ванной комнате полиция нашла недостающие части жертвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мотивы преступления устанавливаются.

Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы.

Фото: 25.мвд.рф

Теги: приморье, фокино, человеческие останки
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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dannyela_21
Сегодня 14:40

que terriblle noticia deberian buscar a los culpables y encerrarlos

 

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