В Приморье автобус с туристами съехал в кювет

Двое человек погибли в результате инцидента.

В Приморье автобус с туристами, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС.

Инцидент произошел в Хасанском районе. Водитель автобуса потерял управление и съехал в кювет. В транспортном средстве находилось 48 пассажиров. Двое человек погибли в результате инцидента. Также несколько человек пострадали. На место происшествия выехали приморские спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили загоревшийся после ДТП автомобиль.

Видео: Telegram / SHOT