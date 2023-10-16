  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:22
109
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Приморье автобус с туристами съехал в кювет

0 0

Двое человек погибли в результате инцидента.

В Приморье автобус с туристами, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС.

Инцидент произошел в Хасанском районе. Водитель автобуса потерял управление и съехал в кювет. В транспортном средстве находилось 48 пассажиров. Двое человек погибли в результате инцидента. Также несколько человек пострадали. На место происшествия выехали приморские спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили загоревшийся после ДТП автомобиль.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: автобус, жертвы, кювет, пострадавшие, приморье, туристы
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии