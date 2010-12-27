Фото: в Приморье выхаживают маленького гималайского медвежонка

В Приморье в межрегиональной общественной организации "Центр Тигр" выхаживаю маленького гималайского медвежонка, который оказался у человека. Об этом организация сообщила в своем Facebook.
Еще один медвежонок остался без мамы. Эту малышку привезли из Дальнегорского района Приморского края. Предыстория, как обычно, умалчивает, как и почему зверёк оказался в руках человека. Это самочка 1,5 месяцев оказалась даже меньше самого маленького медвежонка из нашей группы. В остальном ее состояние здоровья мы можем назвать удовлетворительным
"Центр Тигр"
Медвежонок активно ест, поэтому скоро по размерам догонит своих сверстников. Это уже четвертый за этот сезон медведь, который попадает в центр реабилитации.
Ранее на Piter.TV: В Приморье проверяют видео, на котором люди разбудили медведя из спячки.
Фото: МРОО "Центр "Тигр" / TRNGO "Center "Tiger"/ Facebook
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