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Фото: в Приморье выхаживают маленького гималайского медвежонка
Сегодня, 12:11
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nastya960

Фото: в Приморье выхаживают маленького гималайского медвежонка

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Этой самочке 1,5 месяца, и она осталась без мамы.

В Приморье в межрегиональной общественной организации "Центр Тигр" выхаживаю маленького гималайского медвежонка, который оказался у человека. Об этом организация сообщила в своем Facebook.

Еще один медвежонок остался без мамы. Эту малышку привезли из Дальнегорского района Приморского края. Предыстория, как обычно, умалчивает, как и почему зверёк оказался в руках человека. Это самочка 1,5 месяцев оказалась даже меньше самого маленького медвежонка из нашей группы. В остальном ее состояние здоровья мы можем назвать удовлетворительным

"Центр Тигр"

Медвежонок активно ест, поэтому скоро по размерам догонит своих сверстников.  Это уже четвертый за этот сезон медведь, который попадает в центр реабилитации.

Ранее на Piter.TV: В Приморье проверяют видео, на котором люди разбудили медведя из спячки.
Фото: МРОО "Центр "Тигр" / TRNGO "Center "Tiger"/ Facebook

Теги: животное, медведь, приморье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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