В Прибытково мигрант изнасиловал пятилетних мальчиков-близнецов

Уроженца Таджикистана задержала полиция.

Вечером, 13 ноября, в полицию обратилась 36-летняя жительница поселка Прибытково, который расположен в Ленобласти. Она заявила об изнасиловании своих пятилетних детей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина уверена, что ее мальчики-близнецы подверглись сексуальному насилию со стороны 24-летнего уроженца Таджикистана. Инцидент произошел 10 ноября.

В настоящий момент сотрудники полиции задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста".

Ранее мы писали, что в Петербурге участились случаи похищения и изнасилования людей.

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