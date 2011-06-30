  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Полюстровском парке жители Петербурга высадили 27 лип
Сегодня, 9:22
121
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Полюстровском парке жители Петербурга высадили 27 лип

0 0

На деревьях разместили названия 89 регионов России.

В Полюстровском парке 4 ноября прошел фестиваль "Дерево жизни". В рамках мероприятия петербуржцы заложили аллею из 27 лип. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

Акция прошла в честь Дня народного единства. На деревьях разместили названия 89 регионов России. Кроме того, была заложена капсула времени с посланиями и пожеланиями потомкам сроком на 20 лет.

В течение праздника участники могли продегустировать еду, характерную для регионов страны: чак-чак, тульские пряники, осетинские пироги, бурятские буузы. 

Ранее мы рассказывали о том, что в сквере Памяти высадили 11 именных деревьев в честь погибших участников СВО.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Теги: 4 ноября день народного единства, полюстровский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии