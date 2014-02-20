В Польше заявили, что у РФ есть смертоносное оружие будущего

Польский военный эксперт считает, что современные защитные системы не смогут дать отпор этому оружию.

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия обладает смертоносным оружием будущего, которое оснащено системами искусственного интеллекта. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на интернет-портал Onet.pl.

По его словам, в настоящее время не существует систем, которые бы могли дать отпор российскому "умному" оружию.

Это невероятно смертоносные устройства, от которых сложно защититься, поскольку не существует систем, способных их обезвредить. Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши

Он выразил опасение, что искусственный интеллект может убить людей. По словам Скшипчака, при стремительном развитии данной технологии в сфере оружия очень важно не потерять контроль над ИИ. Также военный подчеркнул, что модернизацию автономных боевых систем уже не получится остановить, так как современные военные конфликты только дают толчок для развития технологий ИИ.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что НАТО поставляет Украине оружие под прикрытием военных учений.

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