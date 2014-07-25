В Польше заявили, что были против визита Борреля в Москву

Марчин Пшидач рассказал, что страны Вышеградской группы обсудят визит представителя ЕС в Москву.

В Польше заявили, что были против визита Жозепа Борреля в Москву. Об этом журналистам с местной радиостанции рассказал заместитель главы МИД Варшавы Марчин Пшидач. Чиновник уточнил, что позиции Польши также придерживались и другие страны Вышеградской группы, в которую входят Словакия, Венгрия, Чехия. Государства считают, что визит верховного представителя дипломатии ЕС не был тщательно спланирован и поэтому не должен был происходить вообще в тот момент, когда Алексей навальный находится в заключении.

Совершенно точно господа президенты во время саммита будут дискутировать о восточной политике, будут дискутировать о том, что делается у наших границ, в Белоруссии, а также в России. Фрагментом этой дискуссии будет визит Жозепа Борреля, который, мне кажется, большинство комментаторов оценивает очень негативно Марчин Пшидач, замминистра МИД Польши

В МИД напомнили, что диалог с Россией является необходимым, но он прежде всего должен быть основан на пяти принципах ЕС. Одним из этих элементов является поиск элементов сотрудничества. Пшидач также отметил еще два пункта - поддержку гражданского общества и стран Восточного партнерства.

В Польше заявили, что намерены укреплять диалог с США.

Видео: YouTube / Polskie Radio