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В Польше третий день подряд продолжаются протесты против запрета абортов
Сегодня, 7:56
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lesjasap

В Польше третий день подряд продолжаются протесты против запрета абортов

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Противоабортный закон в стране наиболее жесткий в Европе.

В Польше третий день подряд продолжаются протесты против запрета абортов. Для разгона протестующих местная полиция применила слезоточивый газ. Напомним, что активисты митингуют против принятия в стране постановления, запрещающего прерывание беременности по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Это решение одобрил Конституционный суд. 

По данным СМИ, вечером 29 января около тысячи протестующих собрались в центре Варшавы. Они заблокировали один из перекрестков дороги, затем начали движение по проезжей части. Полиция сначала попыталась отрезать толпу от ведущего из автомобиля с громкоговорителями, а после - применила слезоточивый газ. Шествие продолжилось на площади Романа Дмовского.

Основными лозунгами демонстрантов стали Аборт без границ", "Аборт - мое право", "Вы не сожжете этих ведьм", "PiS (правящая партия) - это вирус". У митингующих очевидцы заметили фаеры, флаги. 

В Польше выпустят научное издание книги "Mein Kampf".

Фото: Pixabay.com

Теги: аборты, акция протеста, конституционный суд, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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