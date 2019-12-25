Противоабортный закон в стране наиболее жесткий в Европе.

В Польше третий день подряд продолжаются протесты против запрета абортов. Для разгона протестующих местная полиция применила слезоточивый газ. Напомним, что активисты митингуют против принятия в стране постановления, запрещающего прерывание беременности по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Это решение одобрил Конституционный суд.

По данным СМИ, вечером 29 января около тысячи протестующих собрались в центре Варшавы. Они заблокировали один из перекрестков дороги, затем начали движение по проезжей части. Полиция сначала попыталась отрезать толпу от ведущего из автомобиля с громкоговорителями, а после - применила слезоточивый газ. Шествие продолжилось на площади Романа Дмовского.

Основными лозунгами демонстрантов стали Аборт без границ", "Аборт - мое право", "Вы не сожжете этих ведьм", "PiS (правящая партия) - это вирус". У митингующих очевидцы заметили фаеры, флаги.

В Польше выпустят научное издание книги "Mein Kampf".

Фото: Pixabay.com