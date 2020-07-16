Борис Будка объяснил, почему проведенные выборы нельзя считать честными.

В Польше оппозиция потребовала признать выборы недействительными. Об этом в эфире местного телеканала TVN заявил глава партии "Гражданская платформа" Борис Будка. По словам руководителя крупнейшей оппозиционной фракции, проведенные президентские выборы в стране не были честными и равными, а также не соответствовали стандартам демократии.

В избирательном протесте, который мы подаем в Верховный суд, мы требуем признать выборы недействительными Борис Будка, польский оппозиционер

Напомним, что на выборах президента Польши, которые состоялись 12 июля, наибольшее число голосов набрал действующий глава государства Анджей Дуда. Он опередил оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского.

Будка рассказал журналистам, что недействительными выборы можно считать в совокупности нескольких факторов. В пример он привел тот аргумент, что во время предвыборной гонки были задействовано государственное финансирование и общественное телевидение.

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Видео: YouTube / TVP Info