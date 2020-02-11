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nastya960
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Неизвестные с криками "Польша для поляков" избили иностранцев

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В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.

В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел в городе Торунь. Неизвестные с криками "Польша для поляков" напали на группу из пяти человек. Один из пострадавших в Facebook написал, что неизвестные ударили девушку, а его коллеге, поляку-репатрианту сломали кость черепа. При этом группе иностранцев никто не помог во время драки.

Как сообщили в полиции, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские пытаются установить личности преступников.

Польша намерена получить от России компенсацию за ущерб во время Второй мировой войны.

Теги: польша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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