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В Политехническом университете снова упал потолок
Сегодня, 16:30
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smirenny

В Политехническом университете снова упал потолок

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Подобный инцидент произошел в 2017 году.

В понедельник, 31 августа, источник сообщил редакции Piter.TV, что в гидрокорпусе Политехнического университета рухнул потолок.

Подобный инцидент произошел в 2017 году во время лекции. Тогда пострадал студент. Ремонт был сделан в 2016 году, по всей видимости, ненадежный, потому как потолок упал прямо во время лекции. В этот раз в аудитории никого не было. В чем причина инцидента, пока неясно. 

Ранее мы писали, что в Петербурге в корпусе Политеха рухнул потолок на студентов.

Фото: instagram.com/polytech_petra/

Теги: в политехе упал потолок, политехнический университет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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