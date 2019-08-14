В Политехническом университете снова упал потолок

Подобный инцидент произошел в 2017 году.

В понедельник, 31 августа, источник сообщил редакции Piter.TV, что в гидрокорпусе Политехнического университета рухнул потолок.

Подобный инцидент произошел в 2017 году во время лекции. Тогда пострадал студент. Ремонт был сделан в 2016 году, по всей видимости, ненадежный, потому как потолок упал прямо во время лекции. В этот раз в аудитории никого не было. В чем причина инцидента, пока неясно.

Ранее мы писали, что в Петербурге в корпусе Политеха рухнул потолок на студентов.

Фото: instagram.com/polytech_petra/