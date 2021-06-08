В Покровской больнице объяснили очередь из "скорых"

Каждый пациент проходит обследование в приемном отделении.

В администрации Покровской больницы объяснили очередь из карет скорой помощи около стационара. "Пробка" образовалась из-за повышенного количества госпитализаций после выходных, узнал "Петербургский дневник".

Дело в том, что поступающие в стационар проходят спектр исследований, которые требуют времени. Среди них — КТ, ЭКГ, ПЦР-тест на коронавирус, анализ крови, консультации специалистов. После приема каждого пациента проводится дезинфекция. В целом процесс обследования пациентов в приемном отделении отработан.

Ранее о пике госпитализаций в понедельник говорили в комитете по здравоохранению города.

Фото: Piter.TV