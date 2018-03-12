В Подмосковном Клину мужчина протаранил 10 машин, а затем патрульную машину Росгвардии и автомобиль ДПС

Накануне вечером, 11 марта, на улицах города Клин Московской области развернулись кадры из боевика.
УАЗ патриот белого цвета заехал в тупиковый двор по улице Менделеева и стал таранить гражданские машины. Было повреждено десяток авто. После чего "Патриот" развернулся и поехал по улице, где протаранил патрульную "Гранту" ГЗ ОВО Росгвардии. Затем неадекватный водитель направился в сторону улицы Литейная. Там лоб в лоб протаранил автомобиль ДПС и заехал во двор по улице Дзержинского,8.
Правоохранителям пришлось применить табельное оружие для остановки транспортного средства. Выстрелив в колеса УАЗ, разбив стекло, водителя выволокли из машины и задержали. Обстоятельства инцидента выясняются.
Видео и фото: ВК, Подслушано у полиции