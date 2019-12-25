В Подмосковье задержали петербуржца с 2 кг мефедрона

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

Полицейские под Солнечногорском задержали петербуржца, купившего 2 килограмма мефедрона для последующей перепродажи. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Петербуржца (35 лет) задержали в лесном массиве вблизи Обуховского кладбища в момент изъятия из тайника свертка с метилэфедроном. Наркотик мужчина планировал перепродавать в Петербурге.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемый арестован.

Ранее в Петербурге поймали наркосбытчика, находящегося в федеральном розыске.

Фото: Piter.TV