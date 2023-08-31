В Подмосковье полицейские обнаружили цех, производящий контрафактные газированные напитки

Ирина Волк рассказала о выдворении мигрантов за пределы страны из-за преступления.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции российских правоохранительных органов по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское" пресекли незаконную деятельность цеха по изготовлению контрафактного газированного напитка. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Специалисты установили, что готовые товары направлялись в торговые точки по региону.

Производство располагалось на территории одного из складских помещений в деревне Дятловка г.о. Балашиха. Там полицейские обнаружили три автоматизированные линии, бутылки с газировкой, канистры с концентратом, этикетки, крышки и оборудование для нанесения логотипов известной торговой марки. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В ходе оперативных мероприятий в помещении находились 22 мигранта, которые в промышленных масштабах изготавливали контрафактную продукцию. Иностранцы добавляли в воду химические вещества, после чего газировали смесь и разливали в пластиковые емкости с этикетками всемирно известных брендов. По факту инцидента составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. На каждого из нарушителей наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Все задержанные будут выдворены из страны.

Дополнительно в Мытищах полицейскими выявлен склад с аналогичной продукцией. Собственник помещения пояснил, что приобрел товар на одном из рынков у неизвестных ему мужчин, с которыми договорился о регулярных поставках. В общей сложности из оборота получилось изъять порядка 33 тысяч бутылок. По факту инцидента ведется уголовное дело по статье 180 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа