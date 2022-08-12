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В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной газировки "Натахтари"

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Ирина Волк рассказала о преступной схеме в ГО Шаховском.

В Московской области правоохранительные органы ликвидировали цех по производству контрафактного газированного напитка "Натахтари". Соответствующее заявление в рамках видеообращения сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Оперативники изъяли с территории объекта свыше 500 тысяч бутылок поддельного иностранного напитка и оборудование. Он изготавливался в здании бывшего коровника, расположенного в городском округе Шаховская. Готовая продукция продавалась через оптовые продовольственные базы.

Десять приезжих из Средней Азии в круглосуточном режиме добавляли в воду химические вещества, после чего газировали и разливали напиток в оклеенные этикетками стеклянные емкости.

Ирина Волк, пресс-секретарь МВД

По факту инцидента ведется уголовное дело по статьям 171.1 и 180 УК РФ. Полиция задержала одного из подозреваемых. Ведутся оперативные мероприятия.

Житель Псковской области задержан за поножовщину из ревности в Красном Селе.

Фото и видео: сайт МВД РФ

Теги: газированные напитки, газировка, ирина волк, мвд, натахтари, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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