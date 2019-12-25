В Подмосковье инспектор ФНС платил налоги за должников

На налоговика пожаловались коллеги из-за высоких показателей его работы.

Сотрудник Федеральной налоговой службы в Московской области платил налоги за других граждан. Об этом сообщает правовой портал ЭСМИ "Закония" на официальной странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что налоговик оплачивал малые долги россиян, которые не превышали ста рублей. По словам самого сотрудника, он так поступал, потому как сложнее и дольше взыскать с людей мелкие долги, которые возникают технически или после округления пеней.

Поступки налоговика раскрылись после служебной проверки. Она состоялась после того, как его коллеги пожаловались, что их показатели по работе отличаются. В настоящее время проводится проверка по служебной деятельности этого сотрудника ФНС.

Ранее глава ФНС рассказал, сколько денег принесет бюджету налог на богатых.

Фото: Facebook / zakonia