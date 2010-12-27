В Подмосковье родной отец 4 года насиловал дочь

На допросе мужчина сознался в насилии над своей родной дочерью.

В Московской области 15-летняя девушка заявила о насилии над ней родным отцом.

По версии следствия, в период с июня 2015 года по июль 2019 года регулярно совершал над дочерью "насильственные действия сексуального характера". Мужчина задержан, на него заведено уголовное дело. Во время допроса мужчина сознался в своих извращенных преступлениях.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела следователями также будут изучены условия, в которых проживала девочка. СУ СК РФ по Московской области

СМИ сообщают, что 38-летний мужчина ранее был судим. Заявление в полицию на отца подала сама девушка-подросток.

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Фото: Piter.TV