В Томской области многодетная мать с особой жестокостью убила 6-месячного ребенка

Ребенок родился с патологией и женщина решила убить его изощренным способом, она сначала снизила его рацион еды и питья, а потом и вовсе перестала кормить и поить больного ребенка.

В Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщина, которая умышленно заморила голодом 6-месячного младенца.

В ходе следствия установлено, что в мае 2018 многодетная женщина родила с патологиями. Начиная с рождения, мать не выполняла свои родительские обязанности по уходу и развитию младенца. Не выполняла предписания медиков, и всячески препятствовала медицинскому персоналу. Женщина не открывала дверь патронажной медсестре и не водила ребенка в больницу.

Затем женщина и вовсе замыслила убить младенца и проделала это с особой жестокостью. Она сначала снизила его рацион, а затем и вовсе перестала поить и кормить ребенка. Малыш скончался от сердечной недостаточности, отягощенной другими опасными заболеваниями. Так как ребенка практически не доставали из кроватки у него развились пролежни на голове и на крестце, которые впоследствии загноились.

На женщину было заведено уголовное дело по статьям "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним" и "убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". Женщина вину свою признала, объяснив свои действия тем, что ребенок все равно бы не стал здоровым человеком.

Известно, что эта женщина была лишена родительских прав на двух несовершеннолетних старших детей. А сейчас ее лишили родительских прав и на 4 младших детей. Следствие завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV