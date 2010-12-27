Москвичку подозревают в регулярном избиении 2-летней дочери

Следственные органы ходатайствуют об аресте женщины, избившей свою малолетнюю дочь.

В Москве задержали 29-летнюю женщину, которая избила свою 2-летнюю дочь.

Следственные органы СУ СК России по г. Москва сообщают, что 3 декабря женщина в одной из квартир дома на северо-западе столицы умышленно несколько раз уронила свою 2-летнюю дочь со стула. Малышка получила множественные тяжелые травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.

Ребенок госпитализирован в больницу, где медики борются за жизнь и здоровье маленькой пациентки. Женщину задержали и возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Следствие ходатайствует об аресте подозреваемой.

Сегодня ранее: На Кубани мужчина зарезал жену и тещу, а также ранил ножом свою 2-летнюю дочь (видео задержания и допроса).

Фото: Piter.TV