В Планетарии на Обводном Канале в белые ночи прозвучит орган

Концерты пройдут с 18 по 20 июня.

В Планетарии на набережной Обводного Канала в белые ночи прозвучит орган. Организаторы мероприятия подготовили для петербуржцев и гостей города фестиваль, который состоится с 18 по 20 мая. Для каждого вечера подготовлена концептуальная программа с "космическим" сет-листом.

Лучшие петербургские органисты в единственном месте в Петербурге, где в июне можно насладиться темным звездным небом! Величайшая музыка в более, чем 500-летней истории органной музыки, под величественным звездным куполом. пресс-релиз

По информации от организаторов концертов, каждая музыкальная программа будет тематически посвящена одной из планет - символу дня. Речь идет о Венере, Луне и Солнце. В качестве сюрприза зрители смогут насладиться исполнением дуэтов со специальными приглашенными гостями.

Место проведения: Планетарий №1 (набережная Обводного Канала, 74Ц)

Дата проведения: 18-20 мая

Начало мероприятия: 22:30

Билеты можно приобрести здесь: https://vk.com/app6789240_-199287897

Фото: организаторы мероприятия