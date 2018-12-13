В ТРЦ "Галерея" проходит выставка-инсталляция Ленфильма

В рамках проведения выставки каждый желающий может совершенно бесплатно побывать на кинопоказах и за кулисами студии.

К празднованию Дня Рождения знаменитая киностудия "Ленфильм" открыла в ТЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге тематическую выставку, посвященную истории развития кинокартин, самим актерам, а также создателям киноиндустрии. Посещение экспозиции было открыто еще 26 апреля.

Стоит отметить, что в рамках проведения выставки каждый желающий может совершенно бесплатно побывать на кинопоказах и за кулисами студии.

Шесть стендов, которые создавались на "Ленфильме" декораторами и бутафорами студии, расположатся в стенах известного петербургского комплекса. Все они посвящены таким фильмам, как "Три дня до весны", "Полосатый рейс", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Гамлет", "Небесный тихоход".

Видео: Piter.TV