В Пикалево украинский нелегал зарезал местного жителя

Как сообщили сотрудники полиции, израненного мужчину обнаружила его мать, однако тот уже был мертв.

Мигрнат из Украины ранил ножом тридцати четырехлетнего мужчину из Ленобласти, нанеся ему несколько ударов в грудную клетку, при этом задев область сердца. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

В городе Пикалево Бокситогорского района произошла поножовщина в квартире дома по улице Школьной. Относительно молодой человек был обнаружен убитым на собственной кровати. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Как сообщили сотрудники полиции, израненного мужчину обнаружила его мать, однако тот уже был мертв. Отмечается также, что вся одежда погибшего была в крови.

Оперативники нашли на месте происшествия сломанный нож, окурки, 4 стопки, пустую коробку из-под сока, кружку и 2 бутылки с водкой. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 45-летний уроженец Закарпатской области, украинец. Он проживал без регистрации на Школьной улице, не работал.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"