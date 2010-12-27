В Пикалево появится кондитерское производство за 80 млн рублей

При выходе на проектную мощность к 2020 году предприятие планирует выпускать около 900 тонн кондитерских изделий ежегодно.

В Пикалево появится кондитерское производство. Первый резидент индустриального парка "Пикалево" вложит в создание предприятия 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Соответствующий договор аренды производственных корпусов подписан сегодня между региональной управляющей компанией индустриального парка ОАО "Инновационное агентство Ленинградской области" и инвестором – компанией ООО "Ф. Скрупской".



При выходе на проектную мощность к 2020 году предприятие планирует выпускать около 900 тонн кондитерских изделий ежегодно. Ожидаемый объем инвестиций составит 80 млн рублей, на производстве будет создано более 40 рабочих мест.



Индустриальный парк "Пикалево" размещен на площади 9,4 га в границах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), в связи с чем резиденты парка также смогут воспользоваться льготами при уплате налогов в федеральный и региональный бюджеты. Таким образом, инвесторы в индустриальном парке смогут получить льготные условия для размещения.



В настоящее время в стадии проработки находятся более десяти проектов потенциальных резидентов ТОСЭР "Пикалево", реализация которых позволит создать 160 новых рабочих мест.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО