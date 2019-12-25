В Петроградском районе полностью обновили систему электроснабжения

Проект модернизации начался еще в 2014 году.

В Петроградском районе завершилась масштабная реконструкция электросетей, которая началась еще в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках проекта в районе построили новую подстанцию 110/35 кВ "Карповская" общей мощностью 126 МВА. Сегодня подстанция обеспечивает электроэнергией более 125 тысяч петербуржцев. Также специалисты "Россети Ленэнерго" реконструировали подстанции 110 кВ "Петроградская" и 35 кВ "Волхов-Петроградская".

Кроме того, в рамках проекта в районе специалисты построили восемь трансформаторных подстанций и проложили 33,5 км кабельных линий.

Ранее мы писали, что в Петербурге появилась высокоавтоматизированная подстанция "Графтио".

Фото: пресс-служба Смольного