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В Петербурге появилась высокоавтоматизированная подстанция "Графтио"
Сегодня, 9:21
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В Петербурге появилась высокоавтоматизированная подстанция "Графтио"

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Благодаря подстанции улучшится энергоснабжение Центрального района.

Накануне, 7 декабря, на Атаманской улице в Центральном районе ввели в эксплуатацию новую высокоавтоматизированную электрическую подстанцию 110 кВ "Графтио", сообщили в Смольном.

Кроме того, что подстанция, введенная по программе "Россетей" и "Россетей Ленэнерго", улучшит электроснабжение социальной и жилой застройки Центрального района, она выступит в качестве резервной для работы трёх станций метро – "Пушкинской", "Спасской" и "Обводного канала". К подстанции уже подключена строящаяся новая сцена Малого драматического театра.

Инвестиции в проект составили порядка 1,1 млрд рублей. Отмечается, что за самой станцией круглосуточно наблюдают без присутствия персонала.

На запуске подстанции губернатор Александр Беглов поздравил компанию "Россети Ленэнерго" и ее сотрудников с юбилеем предприятия – 135 лет. Так, за последние три года специалисты ввели 8 автоматизированных подстанций. 

Отметим, что "Графито" назвали в честь русского инженера Генриха Осиповича Графтио. Помимо прочего, он разрабатывал проект первой гидроэлектростанции плана ГОЭЛРО – Волховской ГЭС, создавал первые трамвайные линии и первые проекты метро Петербурга.

Фото: Смольный

Теги: петербург, россети, центральный район, электроподстанция графито
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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