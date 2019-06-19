В Петро-Славянке потушили грузовик

Машина была припаркована на Софийской улице.

В четверг, 7 декабря, в Колпинском районе произошел пожар. На Софийской улице у дома № 121, корпус 4, загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Диспетчера уведомили о возгорании в 11:57. В это время пламя полностью охватило машину.

На место случившегося отправились 19 спасателей и четыре спецмашины. Они ликвидировали пожар к 12:40.



По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: в поселке Лисий Нос при пожаре погиб человек.

Фото: Piter.tv