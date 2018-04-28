В Петергофе запустили фонтаны: летний сезон открыт

Официальное открытие сезона назначено на 19 мая.

В Петергофе открыли летний сезон и запустили фонтаны. Об этом сообщает пресс-служба ГМЗ "Петергоф". В Петергофе стартовал летний сезон.

Сегодня, 28 апреля, в 11.00 в ГМЗ "Петергоф" торжественно запустили фонтаны. Первыми под классическую музыку забили струи из "Самсона", а затем и из всех остальных фонтанов дворцово-паркового ансамбля.

Открытие сезона фонтанов состоится 19 мая и будет приурочено к 100-летию музейной жизни пригородных императорских резиденций, среди которых Царское Село, Петергоф, Павловск и Гатчина.

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