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В Петергофе найден минометный снаряд времен ВОВ
Сегодня, 9:24
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lesjasap

В Петергофе найден минометный снаряд времен ВОВ

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Опасный объект обезвредили и увезли представители ОМОНа.

В Петродворцовом районе Петербурга сотрудники ОМОНа Росгвардии обезвреживали минометный снаряд, найденный в городе. По данным специалистов, объект находился на территории дома 44 по Собственному проспекту в Петергофе. Там боевая единица пролежала со времен ВОВ.

К ситуации привлекались представители ГУ МЧС по региону. Известно, что мину нашли рабочие, которые проводили земляные работы. Эксперты смогли установить, что калибр найденного снаряда составляет 122 миллиметра. С часу дня боеприпас изучали, а к 19 часам вечера его увезли с участка. В результате оперативный действий никто не пострадал.

Напомним, что за гибель школьника в бассейне ответит директор спорткомплекса "Обуховский".

Фото: Pixabay.com


 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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