В Петергофе найден минометный снаряд времен ВОВ

Опасный объект обезвредили и увезли представители ОМОНа.

В Петродворцовом районе Петербурга сотрудники ОМОНа Росгвардии обезвреживали минометный снаряд, найденный в городе. По данным специалистов, объект находился на территории дома 44 по Собственному проспекту в Петергофе. Там боевая единица пролежала со времен ВОВ.

К ситуации привлекались представители ГУ МЧС по региону. Известно, что мину нашли рабочие, которые проводили земляные работы. Эксперты смогли установить, что калибр найденного снаряда составляет 122 миллиметра. С часу дня боеприпас изучали, а к 19 часам вечера его увезли с участка. В результате оперативный действий никто не пострадал.

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Фото: Pixabay.com



