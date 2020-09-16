В Ленинградский зоопарк выстроились огромные очереди

Зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кассы закрываются на час раньше.

В пятницу днем, 15 июля, к кассам Ленинградского зоопарка выстроились огромные очереди, пишет "КП-Петербург".

Столпотворение произошло из-за того, что не работала онлайн продажа билетов. У касс собралось много посетителей с детьми. Напомним, что 1 июня в честь Международного дня защиты детей вход в Ленинградский зоопарк для несовершеннолетних посетителей сделали бесплатным.

Зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кассы закрываются на час раньше.

Ранее медведица Хаарчана радуется лету в бассейне Ленинградского зоопарка. Сотрудники кормят белоснежную красавицу свежей рыбкой и "мороженым" из овощей и водорослей.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

