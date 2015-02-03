Медведица Хаарчана радуется лету в бассейне Ленинградского зоопарка

Сотрудники кормят белоснежную красавицу свежей рыбкой и "мороженым" из овощей и водорослей.

С приходом теплых деньков белая медведица Хаарчаана, живущая в Ленинградском зоопарке, все чаще выходит поплескаться в бассейне под лучами солнца. О летних развлечениях животного рассказали сотрудники учреждения на странице "ВКонтакте".

Также отмечено, что медведица не против перекусить во время заплыва.

Белоснежной красавице как всегда достается все только самое лучшее и вкусное: сладкая свекла, свежайшая рыбка, морковка и водоросли. рассказали специалисты Ленинградского зоопарка

Помимо всех изысков, Хаарчане иногда достается и особое "мороженое" – привычная еда, залитая бульоном или водой.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке опубликовали видео отдыха жирафа и обеда лемуров.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк