В Ленинградском зоопарке опубликовали видео отдыха жирафа и обеда лемуров

Жирафиха Соня предпочитает отдыхать лежа на траве.

В Ленинградском зоопарке 22 июня опубликовали видео и рассказали, как отдыхают постояльцы зверинца. Видео появилось в телеграм-канале зоопарка.

Так, жирафиха Соня предпочитает отдыхать лежа на траве. Сотрудники отмечают, что она любит "спокойствие и совершённое умиротворение". Кроме этого, семейство кошачьих лемуров подружилось в зоопарке с огромными сухопутными черепахами. Приматы прекрасно живут со спокойными рептилиями и очень любят обедать сочной травой

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

