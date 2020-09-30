В Петербурге злоумышленники поставили на фиктивный миграционный учет более тысячи иностранных граждан

Преступники заработали более 50 млн рублей.

Сегодня, 30 сентября, правоохранители совместно с сотрудниками Росгвардии провели серию масштабных обысков по факту организации незаконной миграции. Сотрудники полиции провели 35 обысков по местам проживания предполагаемых участников группы, а также в офисах организаций. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По оперативным данным, уроженцы одного из государств Средней Азии проводили консультации мигрантам и изготавливали подложные документы, которые были необходимы для нахождения в России. Злоумышленники вносили ложные сведения о принимающей стороне и адресе постановки на миграционный учет.

Стоимость пакета документов для иностранного гражданина составляла от 24 до 28 тыс. рублей. Ежемесячно услугами злоумышленников пользовались около 100 граждан СНГ. В общем сложности фальшивые документы получили более 1000 мигрантов, а доход преступников превысил 50 млн рублей.

При обысках были изъяты документы, печати и штампы, документы и более 15 млн рублей. Трое подозреваемых доставили в полицию.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области