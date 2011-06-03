В Петербурге жилья с отделкой строят в 2 раза больше, чем без неё

Спрос на такие квартиры остается на стабильном уровне.

В понедельник, 22 ноября, рынка недвижимости Петербурга Сергей Хлыстов рассказал Piter.tv, насколько изменилось качество отделки на первичном рынке города.

По данным аналитиков, на первичном рынке продается в два раза больше объектов с отделкой, чем без нее. В этом месяце экспонируются 11 тыс. лотов с отделкой, а без нее – 5,37 тыс. квартир. Спрос на квартиры с готовым ремонтом остается за стабильном уровне и вырос незначительно за год, несмотря на то, что цена такой квартиры будет значительно выше.

Так, средняя общая цена квартир без ремонта в Петербурге составляет 17,1 млн рублей, а с отделкой – 9.84 млн рублей. Также в квартирах без отделки на 43,76% выше и цена за квадратный метр.

По мнению Хлыстова, качество отделки в новостройках за последнее время снизилось. Эксперт связывает это со снижением количества трудовых мигрантов, в связи с пандемией, приведшее к дефициту кадров. Также сказался и общий рост стоимости ремонта, ужесточение законодательства. Из-за этого застройщик старается делать быстрее, чтобы не выплачивать неустойку в несколько млн рублей.

Возможно, что увеличение числа рабочих рук на рынке может сказаться в лучшую сторону на рынке, но принципиально качество на новый уровень выйти не сможет, поскольку в любом случае это массовая работа, не заточенная под индивидуальный дизайн проект. В нижнем ценовом сегменте качество ремонта будет стабильным. Сейчас объективных факторов для улучшения или снижения качества не наблюдается. Средний же уровень является областью экспериментов застройщиков, скорее всего, в нём будет увеличиваться общее качество ремонта, но вместе с тем и цена. В верхнем ценовом сегменте по-прежнему балом правит дизайн проекты и индивидуальные решения. сообщил эксперт

Фото: Pexels