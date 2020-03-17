Накануне от здания отвалились облицовочные плиты.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге жильцам аварийного дома предложили обогрев и горячее питание. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Накануне от здания отвалились облицовочные плиты. По словам петербуржцев, во время обрушения плит с дома на Ново-Александровской улице, 24 не пострадал. Однако плита "прибила" дерево. В настоящее время на парадной аварийного дома появилось объявление о том, что в ближайшей школе организован пункт обогрева и приёма горячего питания.

Известно, что часть жителей покинула здание. Петербуржцы опасаются, что обвал облицовочных плит может спровоцировать обрушение.

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Видео:Piter.TV