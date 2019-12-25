В Смольном обсудили повышение комфортности городской среды

Ключевым направлением станет увеличение пассажирского экологичного транспорта.

В понедельник, 16 марта, в Петербурге встретились по рабочим вопросам губернатор Александр Беглов и глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, обсудив повышение комфортности городской среды. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Миллер и Беглов решили, что ключевым направлением в этой сфере будет большее количество экологичного пассажирского транспорта, работающего на природном газе. "Газпром" специально для этого пошагово развивает в городе газозаправочную сеть. Власти и компания работают по согласию о расширенном использовании природного газа в качестве моторного топлива. В течение трех лет по соглашению снабдится газом южная часть города, а также в городе появится до 25 газозаправочных объектов.

Кроме того, стало известно, что компания продолжит благоустраивать улицы, скверы и площади, реконструирует наружное освещение города. В текущем году подобные работы сделают в Василеостровском, Московском, Адмиралтейском, Центральном и Петроградском районах.

Петербуржцы спорят, чей Соляной – автомобилистов или пешеходов.

Фото: Piter.TV