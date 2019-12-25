В Петербурге заявили о готовности принять большее количество игр Евро-2021

Город справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА.

В пятницу, 12 июня, Алексей Сорокин, глава оргкомитета Евро-2020, заявил, что Петербург готов принять большее количество матчей турнира в случае необходимости.

Отмечается, что "любой город может принять больше четырех матчей", но пока говорить об этом рано. Чисто технически же Петербург "справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА".

Из-за угрозы распространения коронавируса Чемпионат Европы по футболу пройдет лишь в следующем году: с 11 июня по 11 июля.

Ранее мы писали, что в Петербурге запустили сайт, посвященный блокадному футболу.

Фото: Pixabay