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В Петербурге завершились съемки фильма Алексея Учителя о Цое
Сегодня, 13:48
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В Петербурге завершились съемки фильма Алексея Учителя о Цое

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Последние кадры снимались на Литейном мосту.

30 октября стало последним съемочным днем для команды режиссера Алексея Учителя: коллектив снимал фильмы "47" о Викторе Цое. Новость о закончившихся киноработах появилась в Instagram студии "Рок", которая принадлежит Учителю.

"Съемки нового фильма Алексея Учителя "47" окончены. Финальная съемочная ночь в Питере на Литейном мосту", 

– подписали снимок на страничке.

На кадрах из фотогалереи видна та самая локация – разведенный Литейный мост, актер Евгений Цыганов, старый желтый автобус и, конечно, сами члены съемочной группы, руководящие последними штрихами кинопроцесса.

Напомним, что съемки "47" начались минувшим летом. Сценарий к картине написал Александр Гоноровский, который уже работал с Учителем над фильмом "Край". Помимо Евгения Цыганова в фильме снимались Игорь Верник, Паулина Андреева и другие.

Ранее мы показывали фото со съемок аварии, в которой погиб Цой. Декорацию также сделали для фильма.

Фото: @rockfilms.ru / Instagram

Теги: виктор цой, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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