В Петербурге завершили реконструкцию фонтана "Слава"

Фонтан уже готов к работе, но его торжественное открытие произойдет гораздо позже.

В воскресенье, 10 мая, стало известно, что накануне в Петербурге закончили реконструкцию фонтана "Слава", который расположен в парке Победы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал".

Известно, что специалисты обновили чашу, а также заменили металлический водопровод и систему коммуникации водоотведения. Помимо этого реконструкторы воссоздали лавровый венок и тюльпаны.

На данный момент фонтан уже готов к работе, но его торжественное открытие произойдет гораздо позже из-за продления режима самоизоляции.

До конца года в Петербурге планируют отремонтировать еще три фонтана.

Ранее мы писали, что в Пулково откладывают реконструкцию аэропорта.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Фонтаны_Санкт-Петербурга