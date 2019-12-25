В Пулково откладывают реконструкцию аэропорта

Ранее проект реконструкции оценивался в 0,5 миллиарда евро.

Петербургский аэропорт Пулково может отложить анонсированный проект масштабной реконструкции. Компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), ведет переговоры с городской администрацией о переносе сроков. Утверждение проекта реконструкции может состояться осенью этого года. Ранее проекты должны были утвердить весной. Об этом сообщи "Коммерсант".

В прошлом году проект реконструкции оценивался в 0,5 миллиарда евро. Коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин рассказывал ранее, что одна из идей – создание еще одного терминала для лоукостеров, либо использование терминала "Пулково-2", либо его строительство в южной части аэропорта.

Расширение планировалось, так как в 2018 году была превышена предельная пропускная способность в 18 миллионов человек. Но резкое сокращение авиаперевозок в этом году может изменить некоторые планы.

Накануне в Петербург прибыл вывозной рейс из Нячанга.

Фото: Piter.TV