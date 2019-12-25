В Петербурге завершилась реконструкция Смольного собора

Всего правительство Петербурга потратило на реставрацию Смольного собра почти 950 млн рублей.

Специалисты завершили реконструкцию Смольного собора в Петербурге. Об этом "Невским Новостям" сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Обновление собора началось в 2015 году. В 2016 году была проведена реставрация фасадов здания за 481,6 млн рублей, с 2017 по 2021 годы проводилась реконструкция интерьеров храма за 422,9 млн рублей.

Всего правительство Петербурга потратило на реставрацию Смольного собра почти 950 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге могут изменить закон об охране исторических объектов.

Фото: Piter.tv (архив)