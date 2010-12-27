В Петербурге будут судить мужчин, которые совершили серию нападений на женщин

Суд рассмотрит дело петербуржцев, которые отбирали имущество у женщин.

Петербургский суд рассмотрит уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые нападали на женщин в разных районах города и Ленинградской области. В результате многочисленных налетов злоумышленники "накопили" 86 тысяч рублей.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти завершили расследование об уголовном деле двух мужчин. Согласно информации полиции, с 26 апреля по 18 мая 2017 года жертвами преступников стали четыре женщины. Петербуржцев обвиняют в трех разбоях и грабеже. Отметим, мужчины получат еще одну статью за подделку или уничтожение госномеров на машинах.

Известно, что злоумышленники действовали по одному плану во всех нападения. Они искали женщину, которая не сможет оказать им сопротивление. А после подъезжали к ней на машине и отбирали имущество. Чтобы не было признаков преступления, разбойники использовали фальшивые госномера.