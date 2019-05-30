В Петербурге завели дело после гибели виндсерфера под "Метеором"

Следствие обвиняет в происшествии спортивную школу, в которой тренировался молодой человек.

В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели виндсерфера под "Метеором". Следствие считает, что к трагедии привело ненадлежащее отношение к своим обязанностям специалистов спортивной школы "Крестовский остров", в которой тренировался молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Напомним, 27 мая 2019 года 18-летний спортсмен школы по парусному спорту попал под "Метеор" в Финском заливе, в районе "Зенит-Арены". В результате ЧП юноша получил несовместимые с жизнью травмы.

В ходе расследования были опрошены капитан, пассажиры и команда катера, а также руководящий состав спортшколы и очевидцы. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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